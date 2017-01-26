Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma Görevlisi Karakaya “Rahim ağzı kanserinden her yıl 270 bin kadının hayatını kaybediyor. Ürettiğim bu cihazın, sadece ülkemizdeki kadınlar değil tüm kadınlar için faydalı bir ürün olacağını düşünüyorum” dedi.

Hastalığın teşhisinde “smear” testi uygulandığını, bu testin çok pahalı cihaz, ekipman ve alanında uzman personel gerektirdiğini ve 2 haftadan fazla sürede sonuç verdiğini anlatan Karakaya, TÜBİTAK, İKÇÜ ve Boston Üniversitesi Kanser İçin Gelecek Teknolojileri Merkezinin katkılarıyla 13 ayda çip ürettiklerini bildirdi. Karakaya “Çip, virüsleri 30 dakika içinde teşhis ediyor. Özel firmalardan teklifler alıyorum ama yapabilirsem bunu Sağlık Bakanlığı ile hayata geçirmek en büyük hedefim” diye konuştu. AA