Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu çerçevede İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık tesislerinde görevli dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kulak-burun-boğaz poliklinik ve kliniklerinde ve acil servislerde görevli toplam 481 hekime “Grup A Streptekok Hızlı Antijen Testi” eğitimi verildi. Eğitimde hızlı antijen testlerinin kullanım şekli, uygulandığı hastalar, çıkan test sonucuna göre tedavide antibiyotik kullanımına nasıl karar verilmesi gerektiği konularında bilgilendirmeler yapıldı. 5 dakikada sonuç veren test sadece boğaz enfeksiyonları ile kendini ortaya koyan A grubu streptekokları belirlemek için yapılıyor.