Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çapanoğlu, kış aylarında sıkça üst solunum yolu hastalıklarının yaşandığına işaret ederek, “Boğaz ağrısı, boğazda yanma, ateş, kuru öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklığı ile seyreden AKUT nazofarenjit (nezle) en sık görülen üst solunum yolu hastalığıdır. Yüzde 90 oranında virüslerin etken olduğu bu hastalık semptomatik tedaviyle büyük oranda iyileşmektedir. Akut tonsillit, boğazın her iki yanında yer alan bademciklerin yüzde 70 viral yüzde 30 bakteriyel kaynaklı enfeksiyonudur. Boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, öksürük, yüksek ateş, yaygın vücut ağrısı, halsizlik bulguları ile kendini gösterir. Bademciklerde sıklıkla kript denilen sarı renkli iltihap görünümü mevcuttur. Tedavisi ilk günlerde semptomatik tedaviye cevap alınamadıysa antibiyotik tedavisi ile mümkündür. Akut sinüzit, burun ve etrafındaki sinüslerin iltihaplanmasıdır. En sık etkenler virüsler olup ilerleyen enfeksiyonlar bakteriyel nedenlidir. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, sarı yeşil renkli balgam, öksürük, baş ve yüz ağrısı, koku alma bozukluğu ile seyreder. Tedavisi ilk günlerde semptomatik tedaviye cevap alınamadıysa antibiyotik tedavisi ile mümkündür. Üst solunum yolu hastalıkları gerekli önlemler alınmazsa ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi.