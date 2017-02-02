Güneş ışınlarının azaldığı kış aylarında depresyon vakalarının arttığını söyleyen Nörolog Dr. Mehmet Yavuz “Depresyonun en somut belirtisi kronik ağrı ve yorgunluktur. Kronik strese bağlı olarak alerjik ve mikrobik hastalıklarda da artış görülür. Kış aylarında fırsat buldukça güneşten faydalanmak gerekir” dedi.
Kış güneşini iyi değerlendirin
02.02.2017 - 07:24 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 07:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güneş ışınlarının azaldığı kış aylarında depresyon vakalarının arttığını söyleyen Nörolog Dr. Mehmet Yavuz “Depresyonun en somut belirtisi kronik ağrı ve yorgunluktur. Kronik strese bağlı olarak alerjik ve mikrobik hastalıklarda da artış görülür. Kış aylarında fırsat buldukça güneşten faydalanmak gerekir” dedi.
Etiketler : Kış güneşi,
443429 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/443429.aspx
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