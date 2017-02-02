Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneş ışınlarının azaldığı kış aylarında depresyon vakalarının arttığını söyleyen Nörolog Dr. Mehmet Yavuz “Depresyonun en somut belirtisi kronik ağrı ve yorgunluktur. Kronik strese bağlı olarak alerjik ve mikrobik hastalıklarda da artış görülür. Kış aylarında fırsat buldukça güneşten faydalanmak gerekir” dedi.