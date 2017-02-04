Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık İZLENİM

Türkiye’yi sağlıkta geleceğe taşıyan en önemli adımlardan biri olan Şehir Hastaneleri projesi, Mersin Şehir Hastanesi’nin hizmete açılışıyla hayata geçti. Kamu-özel ortaklığı ile yapılan dev sağlık yatırımı yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede toplam 400 milyon Avroluk maliyetle Türk halkının hizmetine kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “14 yıllık hayalimdi” diye tarif ettiği şehir hastaneleri projesinin ilki olan Mersin Şehir Hastanesi’ni, açılışından bir gün önce Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile gezdik. Sağlıkta dönüşümün ikinci bölümünün bu dev hastane yatırımlarının hizmete açılmasıyla başladığını söyleyen Bakan Akdağ, “Artık yeni Türkiye’nin hastaneleri böyle olacak. Nihayet Türk halkı layık olduğu hastanelere kavuşuyor” derken duyduğu gurur ve heyecan yüzünden okunuyordu.

Mersin Şehir Hastanesi hem bina tasarımı, hem teknolojik altyapısı hem de hasta ve sağlık personeli kapasitesi açısından gerçekten heyecan verici bir yatırım. Daha kapıdan girerken adeta bir uzay üssüne giriyormuş duygusuna kapılıyorsunuz. Tertemiz, ışıl ışıl ve disiplinli… Günde 12 bin hastanın tedavi alabileceği kapasiteye sahip olan hastane 3 bloktan oluşuyor. İster hasta olun ister ziyaretçi 5 yıldızlı otel konforu henüz kapıdan başlıyor. Bütün hastanelerde büyük problem olan otopark sorunu yaklaşık 4 bin araçlık açık ve kapalı otoparkla çözülmüş. Aceleniz varsa aracınızı kapıda valeye teslim ediyorsunuz. Hem de ücretsiz. Kapıda sizi mihmandarlar karşılıyor ve gitmek istediğiniz bölüme yönlendiriyor.

Muayene için geldiyseniz, hasta mahremiyetinin korunduğu 230 poliklinik odasından birine yönlendiriyorsunuz. Yatan hastalar için odaların her biri tek kişilik özel banyo ve tuvaletli, plazma televizyonlu. Bakan Akdağ, “Hasta doluluk oranları yüzde 75’in altında olduğu dönemlerde odalar tek kişilik olacak yüzde 90’ı aştığında bazı odalar 2 kişilik olabilir” diyor. Hastanenin bir bölümü mutfaklı oturma odalı daire şeklindeki grand süit adı verilen tipinden olmak üzere 24 tane de süit odası var. Belirli bir ücret karşılığında burada da kalmak mümkün. Her türlü operasyonun gerçekleştirilebildiği ameliyathanelerinde günde 250-300 vaka alabilecek kapasitede.

Entegre olarak tasarlarmış hastanenin üç bloku birbirine geniş koridorlarla bağlanmış. Bakan Akdağ, “Artık vatandaş, kalp, onkoloji, kadın doğum, fizik tedavi gibi özellikli tedavi gerektiren durumlarında hastaneler arasında dolaşmak zorunda kalmayacak” diyor. Zaten Mersin Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi de kapatılarak buraya taşınmış.

Teşhis ve tedavide en yeni teknolojik cihazlarla donatılan hastane aynı zamanda işletmesinde de ileri teknolojiyi kullanıyor. Hastane yüzde 25 tasarrufu sağlayan trijen enerji ile çalışıyor. Yani doğalgazdan üretilen elektrik enerjisi kullanılıyor. Hastanede güvenlik de ön planda. 1200 kamera ile takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı, IC Holding ve CCN Sağlık tarafından hayata geçirilen Mersin Şehir Hastanesi’nde sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı, işletme hizmetleri özel sektör tarafından verilecek. Sağlık Bakanlığı yılda özel sektöre yılda 100 milyon lira ödeyecek. Hastane 25 yıl sonra cihaz, donanım ve bina olarak yenilenerek Sağlık Bakanlığı’na devredilecek.

RAKAMLARLA DEV YATIRIM

∂ Günlük 12 bin poliklinik hasta kapasiteli

∂ 370 bin metrekarelik kapalı alan

∂ 1.300 yatak kapasitesi

∂ 5 bin sağlık personeli

∂ 230 poliklinik odası

∂ 51 ameliyathane

∂ 210 yataklı yoğun bakım ünitesi

∂ 30 yataklı diyaliz merkezi

∂ 50 yataklı kemoterapi merkezi

∂ 1500 metrekalik sterilizasyon odası