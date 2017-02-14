Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Aşkın sadece duygusal değil aynı zamanda fizyolojik bir süreç olduğunu belirten uzmanlar, aşık olan kişinin beynindeki değişikliklerin bağımlılık durumuyla aynı olduğunu bildiriyorlar. Aşkın beyindeki ödül sistemi ile yakından ilişkili olduğunu anlatan Bayındır Hastanesi Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Uğurlu Koçer “Aşk duygusu dopamin salgılanması ile aktif hâle geçer. Dopamin ile ilişkili bu sistem, seratoninin yani mutluluk hormonunun da azalmasına sebep olur. Aynı zamanda ‘sevgi hormonu’ olarak bilinen oksitosinin salgılanmasıyla bağlanma mekanizması devreye girer. Aşık kişinin beyni bağımlı kişilerdeki mekanizmaya benzer olarak çalışır” dedi.