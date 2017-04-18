Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan ilaç sayısı arttıkça, ilaçların birbirleriyle etkileşimleri ve yan etkilerinin de arttığını belirten Prof. Dr. Karan, yakın zamanda İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı tarafından polikliniğe başvuran yaşlılarda yapılan bir çalışmada 65 yaş ve üzerinde olup 5’ten fazla ilaç kullanların oranının yüzde 63 olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karan, yaşlı kadınlarda çoklu ilaç kullanma oranlarının erkeklerden daha yüksek olduğuna dikkat çekti.