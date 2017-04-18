Alınan ilaç sayısı arttıkça, ilaçların birbirleriyle etkileşimleri ve yan etkilerinin de arttığını belirten Prof. Dr. Karan, yakın zamanda İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı tarafından polikliniğe başvuran yaşlılarda yapılan bir çalışmada 65 yaş ve üzerinde olup 5’ten fazla ilaç kullanların oranının yüzde 63 olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karan, yaşlı kadınlarda çoklu ilaç kullanma oranlarının erkeklerden daha yüksek olduğuna dikkat çekti.
Komşudan duyduğunuz ilacı kullanmayın
18.04.2017 - 09:00 | Son Güncelleme: 18.04.2017 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaşlıların çok sayıda ilaç kullandığını söyleyen Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Akif Karan, yaşlıları eş dost tavsiyesi ile ilaç kullanmamaları konusunda ikaz etti.
Etiketler : ilaç,haberler,sağlık haberleri,
465714 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/465714.aspx
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