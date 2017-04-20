Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle çocuklarda doğuştan ya da gelişimleri sırasında karşılaştıkları psikolojik problemler yüzünden ortaya çıkan konuşma bozuklukları farklı metodlarla tedavi edilebiliyor. İstanbul Bakırköy Logopedi Dil, Konuşma ve Gelişim Merkezi kurucusu ve Konuşma Terapisti Tuhçe Göze Kaya, son dönemlerde uygulanmaya başlayan PROMPT tekniği ile çocuklara konuşmayı programlamayı öğrettiklerini belirterek “Bu teknikle, manuel bir şekilde, yani el ile, yüz, çene gibi konuşma organlarına dokunarak sesin çıkışını destekliyoruz. Konuşmayı programlamayı öğretiyoruz. Ses terapisi de veriyoruz. Bunun için Lax Vox adında bir teknik ve docktorfox diye bir cihaz kullanıyoruz. Dünyanın patentli ilk ses terapi cihazıdır. Bununla kişinin kullanacağı en rahat ve doğal sesi bulup, o sesi gerçekten günlük konuşmasına aktarıncaya kadar çalışıyoruz” dedi.