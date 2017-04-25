Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Türkiye Sağlık Enstitüleri Birliği’ne bağlı olarak kurulan Türkiye Kanser Enstitüsünün planları içinde yer alan Türk Kanser Gen Projesi’ne bu yıl içinde start verileceği bildirildi. Antalya’da gerçekleştirilen 22. Ulusal Kanser Kongresi’nde görüştüğünüz Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özet, bu proje kapsamında Türkiye’de yapılacak çalışmalarda toplumdaki gen değişikliklerinin izleneceğini söyledi. Bu çalışmalar sonucunda mutasyon dediğimiz kansere götürücü belli gen bozuklukların belirlenip, bu tanımlanmış bozukluklara yönelik tedavi alternatiflerinin geliştirilmesinin planlandığını anlatan Prof. Dr. Özet, Bunun için öncelikle bir hedef belirlememiz gerekiyor. Yapılacak bu genomik değerlendirmeyle bizim toplumumuzda ortaya çıkan kanserlerde, kansere götürücü genomik bozukluklar ortaya konulursa, bunlara yönelik tedavi ajanlarının geliştirilmesi mümkün olacaktır” dedi.

TÜRKİYE GENOM PROJESİ

Türkiye Sağlık Enstitüleri Birliği’nin tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Genom Projesi’nin de bu yıl başlatılacağını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Özet “Türkiye Genom Projesi ile 3-4 yıllık bir süre içerisinde Türkiye’de yaklaşık 100 bin kişinin tüm genetik değerlendirmesi yapılacak. Bu değerlendirmeyle Türk toplumuna yönelik genomik bozukluklar ortaya konularak bu bilgiler hastaların tanı ve takip aşamasında kişiselleştirilmiş yaklaşımların kullanılmasını sağlayacak. Başta ABD, İngiltere, İzlanda gibi Batı ülkeleri olmak üzere Orta Doğu’da Bahreyn gibi ülkeler, gen bilgilerini toplamak üzere çalışıyorlar. Biliyoruz ki artık dünyada genomik değerlendirmeler her geçen gün ucuzlayarak devam ediyor. Bu gelişen teknoloji ile biz de bir an önce devreye girerek Türk toplumunun genomik değerlendirmesini yapmayı planlıyoruz” dedi.

ULUSAL BİYOBANKA ŞART

Prof. Dr. Ahmet Özet, çevresel faktörlerle genetik faktörlerin uzun dönemde kanser ve diğer hastalıkların oluşumunda nasıl bir rol oynadığının ortaya çıkarılabilmesi için ulusal bir biyobankanın oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Bunun için Türkiye Sağlık Enstitüleri Birliği çatısı altında çalışmaların başladığını anlatan Prof. Dr. Özet “Bazı akademik kuruluşlara ait biyolojik materyallerin saklandığı küçük çaptaki biyobankalar mevcut. Ancak hastalıkların sebeplerinin ortaya konabilmesi milyonlarca insan DNA’sı doku örneğinin saklandığı ulusal düzeyde bir yapının kurulması ile olacaktır. Tedavi şeklinin tanımlanmasında, hastalıkların sebeplerinin ortaya konmasında, geleceğe dönük birçok bozuklukların belirlenmesinde bu biyolojik materyallerin değerlendirilmesi çok önemli bir rol oynayacaktır” diye konuştu.