Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde ortaya çıkan “kemoterapi öldürüyor” şeklindeki haberlerin kanser hastalarını olumsuz etkilediğini söyleyen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özet “Bu durum hastalarımızın tedaviye uyumunu olumsuz etkiliyor. Kemoterapi kabul edilebilir yan etki ile hastaların tedavisinde kullanılan tedavi metodudur. Bu tip yayınların mümkün olduğunca kontrollü şekilde yapılması gerekir. Kemoterapinin zaman zaman yan etkileri ortaya çıkıyor ancak ehil ellerde yapıldığında hiçbir zararı yok. Biz tıbbi onkologlar olarak bu tedavinin eğitimini alıyoruz, hangi hastanın hangi dozlarda alabileceğini bilerek tedaviyi uyguluyoruz” dedi.

KEMOTERAPİYE HÂLÂ İHTİYACIMIZ VAR

22. Ulusal Kanser Kongresi Bilimsel Kurul Sekreteri Prof. Dr. Başak Oyan Uluç da son yıllarda kanser tedavisinde çok önemli gelişmelerin olduğunu söyleyerek “Kanser tedavisine kemoterapi ile başladık, sonra akıllı moleküller daha sonra da immünoterapiler çıktı. Buna rağmen hiçbir tedavi ölmedi. Bugün immünoterapilerle birlikte akıllı ilaçları ve kemoterapileri de kullanıyoruz. Bu tedavilerin hepsine ihtiyacımız var. İmmünoterapi var diye hastalara kemoterapi vermeyeceğiz diye bir şey yok. Bazen bir hastaya kemoterapi yapmak, o hastanın daha sonra immünoterapiye daha iyi cevap vermesini sağlayabiliyor” dedi.