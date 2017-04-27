Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Katarakt ameliyatı ile hastaların %95’inden fazlasında başarılı oluyor. Ancak tamanında optimal görme keskinliği sağlanamıyor. Bir tür navigasyon çalışması ile yapılan yeni nesil katarakt ameliyatlarında hastanın göz haritası çıkarılarak tedavinin kişiye özel belirlendiğini ifade eden Ankara Hastanesi Göz Bölümü’nden Dr. Bekir Sıtkı Aslan “Operasyon öncesinde hastanın gözünün yüksek çözünürlüklü, teşhis amaçlı bir referans görüntüsü alınıyor. Ameliyat sırasında cerrahın kişinin göz haritası olarak adlandırılabilecek bu görüntü üzerinde çalışması, lensin en doğru yere konulmasına, astigmatizmanın kontrol edilebilmesine ve neticede daha yüksek görüş kalitesi elde edilmesine yardımcı oluyor” diye konuştu.