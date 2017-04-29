Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Son yıllarda daha sık yapılmaya başlayan obezite ameliyatlarından sonra hayat tarzı düzenlemeleri ve diyete devam edilmesi gerektiğini söyleyen Acıbadem Fulya Hastanesi Obezite Merkezinden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Türkçapar “Ameliyat, sihirli bir değnek değil. Hastaların yüzde 20’si obezite cerrahisi sonrası yeniden kilo alabiliyor hatta yüzde 2-3’ü eski kilolarına dönüp yeniden ameliyat olmak zorunda kalabiliyor. Dolayısıyla ameliyat sonrası kilo alınmayacağına yönelik düşünce gerçekçi değil. Hastanın operasyon sonrası günlük yaşam alışkanlıklarında gerekli değişiklikleri yapması şart” dedi. Ameliyat sonrası hastanın diyetisyen kontrolünde olmasının ve grup terapilerine katılmasının en az cerrahi kadar önemli olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Türkçapar “Grup terapileri ameliyat sonrası dönemde hastaya ‘kafa değişikliği’ anlamında da katkı sağlıyor. Yani duygusal yeme bozuklukları, yeme alışkanlıkları ve gıdalar hakkındaki bilinçlenme ile yeni bir hayat kazanabilmek için rehabilitasyon süreci yaşamak gerekiyor” diye anlattı.