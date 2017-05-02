Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Kısırlık tedavisindeki baş döndürücü gelişmeler, bir dönem “kesinlikle çocuk sahibi olamayacak” denilen çiftlere anne baba olma şansı sunuyor. Japon bilim adamı Dr. Kazuhiro Kawamura’nın geliştirdiği tedavi yöntemi kullanılarak erken menopoza girmiş ve yumurta üretimi durmuş kadınlar üzerinde yapılan çalışma sonucunda 5 kadın hamile kaldı. Kadınlardan 2’si sağlıklı bebekler dünyaya getirdi. Üçünün hamileliği devam ediyor. Bilim dünyasında çok önemli bir gelişme olarak nitelendirilen bu tedavi yöntemi, kanser tedavisi, genetik hastalıklar ve bağışıklık sistemi hastalıkları yüzünden erken menopoza giren ya da geç yaşta evlenerek anne olma şansı azalan milyonlarca kadın için umut ışığı olarak gösteriliyor.

Kıbrıs’ta düzenlenen “EXPERMED-Kişiselleştirilmiş Üreme Tıbbı Tedavileri” kongresi tüp bebek tedavisinde devrim niteliğindeki tedaviler açıklandı. Bir kısmı yeni uygulanmaya başlayan bir kısmı ise henüz araştırma aşamasında olan bu tedaviler önümüzdeki günler için çocuğu olmayan çiftlere büyük umutlar vaad ediyor.

İKİ BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Geliştirdiği İVA (In Vitro Activation) adlı tedavi yöntemi ile ilgili bilgi veren Japonya’daki St. Marianna University Üreme ve İnfertilite Merkezi Direktörü Dr. Kazuhiro Kawamura, toplumda her yüz kadından birinin 1 görülen yumurta kapasitesindeki azalmaya bağlı olarak gelişen erken menopozun artık anneliğe engel olmadığını söyledi. İVA yönteminde, yumurta üretimi biten ve doğal yollarla gebe kalma ihtimali kalmayan kadınların yumurtalıklarından alınan bir parça laboratuvar ortamında zenginleştirilerek tekrar geri veriliyor ve bu şekilde yumurtalıklara yeniden yumurta üretme kabiliyeti kazandırılıyor. 24 hastada denen bu yöntem sonucunda 5 gebelik elde edildi. Menopozdaki 2 kadının bu tedavi ile çocuk sahibi olması bilim dünyasında büyük heyecana sebep oldu.

GENÇLERDE DAHA BAŞARILI

Bu metodun erken yaştaki kadınlarda başarı oranının daha yüksek olduğunu anlatan Dr. Kawamura, “Gebelik başarısı bu yöntemde de anne yaşı ile çok ilişkili. Erken menopozun sebebi genetik hastalıklar veya bağışıklık sistemi hastalıkları değilse, bu yöntem menopoza girmiş genç kadınlarda daha başarılı oluyor. Bizim çalışmalarımıza 45 yaş ve altı kadınları aldık. IVA kullanarak, menopozlu kadınlarından yumurta elde etmek mümkün. Ancak IVA kötü yumurta kalitesini artırabilir Eğer IVA’yı yumurta kalitesini geliştirme metoduyla birleştirebilirsek, menopozdaki kadınlar gebelik imkânı yakalayacaktır” dedi.

KISIRLIĞIN YÜZDE 10’U SEBEPSİZ

Doğum kontrolü yöntemi uyguladan, 1 sene süreyle, gebe kalamama durumu kısırlık olarak adlandırılıyor. Kısırlığın yüzde 30’unda erkekte, yüzde 30’unda kadında ve %30’unda ise hem erkekte hem de kadında problem vardır. Ailelerin yüzde 10’unda ise gebeliğe engel teşkil eden herhangi bir sorun tespit edilemez ve bu grup “açıklanamayan kısırlık” olarak bilinir.

TÜP BEBEKTE İLK 10’DAYIZ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 milyon çift, bebek sahibi olamıyor ya da olmakta zorlanıyor. Çiftlerden bazıları çareyi tüp bebek merkezlerinde arıyor. Problemi saklamayıp tedavi için çare arayanlar çiftler, yılda yaklaşık 42 bin tüp bebek tedavisi yaptırıyor. Bu sayı, Türkiye’yi dünya sıralamasında ilk 10’a yükseltiyor.