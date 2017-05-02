Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Dr. Kawamura yöntemle ilgili şu bilgiyi aktardı:

“Menopoz normal şartlarda 50 yaşın üzerinde meydana geliyor. Bazı kadınlarda yumurta kapasitesinin azalması sebebiyle 40 yaşın altında erken menopoza rastlıyoruz. Kadınlarda yumurta sayısı 1.000’in altına düştüğünde, adet düzensizlikleri de başlıyor. Bu düzensizlikler menopozun ilk belirtileridir. Bu durumda hamile kalma ihtimali azalıyor. Yumurta sayısı sıfırlandığında kadın artık anne olamıyor. Bu durumda gebelik için başka bir kişinin yumurtasını kullanmak gerekiyor ancak bu yöntem hem Türkiye’de hem de Japonya’da yasak. Yeni tedavi yönteminde kadının 2 yumurtalığından biri laparoskopi ile dışarı alınıyor ve kabuk kısmı 1 milimetrelik parçalara bölünerek bir sıvı içinde 2 gün bekletilerek uyarılıyor. Bunlar tekrar geri konulduğunda yumurta üretebilecek kapasiteye kavuşuyorlar. Yumurta üretiminin başlaması ile tüp bebek tedavisi prosedürü uygulayarak gebelik elde ediliyor. Menopozun erken dönemlerinde gebelik imkânı daha yüksek oluyor. Süre ilerledikçe yumurta gelişme oranı düşüyor.”