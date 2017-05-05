Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ucuz ve düşük kaloridir. Şekerli sakız yaklaşık 5-10 kaloridir.

Atıştırmayı azaltır.

İştah kontrolünde yardımcı olur.

Ara öğünden önceki üç saatlik zaman diliminde bir saat arayla 15 dakika sakız çiğneyen yetişkinler, hiç sakız çiğnemeyenlere oranla ara öğünlerinde 36 kalori daha az yedikleri görülmüştür.

140 kalorilik çikolatalı kurabiye yerine 2 parça 20 kalorilik sakız çiğneyerek 120 kalori kazanç sağlayabiliriz.

Uzmanlar sakız çiğnemenin 3 saatte 11 kalori yaktığını belirtiyor.

Gerginliği ve stresi azaltıyor, bir çok sporcu ve koçları oyun sırasında sakin kalabilmek için sakız çiğniyor.