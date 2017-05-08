Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Baş, kafeinin bağışıklık sistemini güçlendirerek, diyabetten unutkanlığa kadar pek çok hastalığı önlemeye yardımcı olduğu ve önerilen tüketim miktarı geçilmediğinde kafeinin fayda sağladığını ifade etti.Kafein tüketiminin Alzheimer ve parkinson hastalığının gelişme riskini azalttığının bilindiğini, kafeinin şeker metabolizmasını düzelttiğini, Tip 2 diyabet riskini azalttığını ve aşırı şişmanlarda kilo kaybına yol açtığının saptandığını hatırlatan Baş, “Her besin maddesinde olduğu gibi kafein tüketiminde de aşırıya kaçınılmaması gerekir. Önerilen miktarlarda tüketildiğinde sağlığa olumlu pek çok etkisi vardır. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma da bunu kanıtlamaktadır. Araştırma, kafein içeren ürünlerin diyabet ve unutkanlıktan, dolaşım sistemini etkileyen hastalığa kadar pek çok hastalığı önlemeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor” dedi.



Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, kafeinin dolaşım sistemini etkileyen hastalıklar ve yaşlanma ile ilişkili enfeksiyon sürecini yendiği tespit edildi. Yapılan araştırmada elde edilen bulgular, kafein içeren ürünlerin diyabet ve unutkanlıktan, dolaşım sistemini etkileyen hastalığa kadar pek çok hastalığı önlemeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.



100'den fazla kişi üzerinde yıllarca süren bir araştırma yapılarak Nature Medicine Dergisi’nde yayınlandı. Araştırmaya göre; kafeinin kalp damar hastalıkları ve yaşlanmayla ilgili iltihaplanma sürecine doğrudan olumlu etki ettiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, araştırmaya katılan bireylerdeki yaygınsal sürecin, tüketmeyen kişilere oranla daha az olduğunu gözlemledi. Yapılan araştırmada, kahve ve çay gibi kafein içeren içecekleri tüketen gruptaki bireylerin, kafeini hiç tüketmeyen bireylere oranla daha az iltihaplanmaya maruz kaldığı açıklandı.



Yetişkinler için ılımlı kafein tüketimi günde 300 ila 400 mg olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeye ve içecek ürünlerindeki kafein miktarlarına baktığımızda en fazla kafeinin büyük boy latte ve filtre kahvede, en az kafeinin ise enerji içecekleri, kolalı içeceklerde olduğu görülüyor.