Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkeklerin en önemli ürolojik problemlerinin başında gelen prostat büyümesinin her zaman kansere işaret etmediği, iyi huylu prostat büyümesinde doğru beslenme ile hayat kalitesinin yükseltilebileceği bildirildi. Türkiye’de ilk defa düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin ürolojik kanserlerde 2017 yılındaki gelişmeleri değerlendirdiği yıllık toplantısında ağırlıklı olarak prostat hastalıkları ele alındı. Toplantıda konuşan Üroonkoloji Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Sözen, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser olduğunu ve akciğer kanserinden sonra en çok ölüme yol açan hastalık olduğunu belirterek “Ülkemizde de 12 erkekten birinin prostat kanseri olduğu yönündedir” dedi. Prostat büyümesinin yaşa bağlı olarak artan bir problem olduğunu belirten Prof. Dr. Sözen “Bazı erkeklerde bu büyümeye bağlı olarak; sık idrara çıkma, idrarı boşaltmada güçlük, gece idrara çıkma gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Bu durum birçok erkekte görülen genellikle prostatın iyi huylu büyümesi sebebiyledir. Özellikle akşamları çay, kahve gibi sıvı gıdaları azaltmak, şikâyetlerin azalmasına fayda edecektir” dedi.