Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp krizi riskinin 40 yaşından sonra arttığına dikkat çeken Konak Kardiyoloji Tıp Merkezi’nde görevli Kardiyolog Mehmet Fatih Toptancı, “Genelde kalp krizi 40 yaşından sonra artar ama 65 yaş sonrası özellikle riskin arttığı yaşlardır. Yaş haricinde hastada tansiyon, şeker, kolesterol, sigara gibi risklerde varsa kalp krizi daha erken yaşlarda görülebiliyor ve 40-60 yaş arası kümeleniyor. Şu sıralar belki çok fazla kalp krizine bağlı ölüm haberleri duyuyor olabiliriz. Nedenleri arasında havaların ısınma oranının artması ilk akla gelen durumlardan biri. Sıcaklık arttıkça vücutta sıvı tuz kaybı çok oluyor hem terleme hem solunum yoluyla. Sodyum, potasyum, magnezyum gibi kalp için faydalı elementlerin kan düzeyi azalabiliyor. Tansiyon değişkenlikleri daha sert oluşuyor . Bundan dolayı normalde biz kardiyologlar yaza girerken hastanın tansiyon tedavilerini ayarlarız. Genelde sürekli kullandıkları tansiyon tedavisi ihtiyaçlarının azaldığı ve ortalama kan basınç değerlerinin düştüğünü gözlemleriz. Kan basınçlarının dengesizleşmesi de kalp damar hastalıklarını arttıran bir unsur çünkü kalp hızı artıyor tansiyon dengesizleşiyor ve kalbin oksijen tüketimi yazın biraz daha artıyor.Yazın kalp krizi riski özellikle yandaş hastalıkları olan yaşlı hastalarda daha da çok görülüyor” dedi.



“Kalp krizlerini yazın daha çok duyabiliriz” diyen Toptancı, “Tabi millet olarak sıcak havalarda yazlık yerleri tercih ettiğimiz için tatil beldelerinde olağan dışı bir nüfus oluşuyor. Bahsettiğimiz sebeplerden dolayı kalp krizi oranı yükseldiğinde bu tür beldelerde sağlık altyapısı yetersiz kaldığı için ciddi problemler yaşıyoruz” diye konuştu.Yaz sıcakları yaklaştığında ilk tansiyon tedavisi dozunun ayarlanması açısından doktora gidilmesi gerektiğini ifade eden Toptancı, “İkincisi sıvı tüketimini ortalama 2,5-3 litre civarında tutulması gerekir. Yağlı yiyeceklerden kaçınmak Akdeniz diyetini benimsemek, güneşin çok etkilediği saatlerde 12.00-16.00 arası güneş altında bulunmamak özellikle bu saatlerde alkol tüketiminden sakınmak ilk akla gelen önlemlerdir” ifadelerini kullandı. Dr. Toptancı, yaklaşan sıcakları işaret edip kalp kontrollerinin en kısa zamanda yaptırılmasını önerdi.