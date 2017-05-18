Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Ancak uzmanlar, düzensiz kilo alıp vermenin insülin direncine yol açtığını belirterek bu kişilerin şeker hastası olma riski ile karşı karşıya kaldıklarını belirtiyorlar. Bu diyetlerle yağ kaybından çok kas dokusu kaybedileceğini anlatan Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Öztürk “Kişi, normal beslenme düzenine geri döndüğünde verdiği kiloları fazlasıyla almaya başlar. Şok diyetler olarak bilinen ve günlük olarak ihtiyaç duyulan kalorinin yarısını karşılayan bu diyetlerin yan etkileri baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, sinirlilik, yorgunluk, bulantı, ishal, kabızlık, kalp ritminde bozukluk, tansiyon düşüklüğü, saç dökülmesi, bazal metabolizma hızında azalma şeklinde ortaya çıkmaktadır” dedi.