Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Göz içi basıncının yükselerek görme sinirine zarar verdiği ve körlükle sonuçlanabilen glokom hastalığını teşhis edebilecek kontak lens geliştirildi. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Günhan Dündar, Doç. Dr. Arda Deniz Yalçınkaya ve Doç. Dr. Hamdi Torun tarafından geliştirilen kontakt lens, elektriksel olarak pasif bir özelliğe sahip olan algılayıcı biyosensörler yardımıyla hastalığı teşhis ediyor. Akademisyenler, biyolojik belirtileri deri üzerinden algılayabilen biyonsensör teknolojisi ile birden fazla hastalığın aynı anda teşhis edilebilmesi için çalışmalarını 2010 yılından bu yana sürdürüyorlar. Geliştirilen biyosensör teknolojisi ile glokom hastalığı çok yüksek bir hassasiyetle tespit edilebilecek ve hastaneye gitmeye gerek duymadan hastalığın seyrinin izlenmesi ve kontrol altında tutulması mümkün olabilecek. Proje hocaların GlakoLens adıyla kurdukları şirket aracılığı ile ticari uygulamalara girecek.