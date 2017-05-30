Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Bu dönemde böbrek taşı oluşma riski de arttığı için sahur ve iftar vakitlerinde yeterli su tüketimine itina edilmesi gerekiyor. Böbrek rahatsızlığı bulunan hastaların çoğunluğunda susuz kalmaya bağlı böbrek yetmezliği riski olduğunu söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Üroloji uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören “Böbrek rahatsızlıkları susuz kalma sebebiyle böbrek yetmezliğine gidebilmektedir. Böbrek hastaları oruç tutmak istiyorlarsa, yapılan testlerle böbreklerin durumu belirlenir ve bazı konulara önem vererek oruç tutabilirler. Ancak düzenli ilaç kullanılması gerekiyorsa kullanıma ara verilmemelidir. Böbrek hastalarının mutlaka sahurla iftar arasında 2,5-3 litre su tüketmesi gerekir” dedi. Tok tuttuğu için ramazan ayında çok tüketilmesi önerilen proteinli gıdaların böbrek hastaları için risk oluşturduğuna dikkat eden Dr. İşgören “Aşırı protein içeren gıdalar, çok tuzlu turşular ve salamura besinleri tüketmek böbreklere zarar verebilmektedir. Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmemelidir” diye konuştu.