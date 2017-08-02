Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burun ailesine son katılan teknolojik ürünlerden biri olan ‘Piezo Burun Cerrahisi’ ile hastaların korkuları artık son buluyor. Geliştirmiş olduğu 6 farklı cerrahi tekniği tıp literatürüne kazandıran Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, ‘Piezo Burun Cerrahisi’ ile ilgili bilinmezlik perdesini araladı.



İtalyan cerrahlar tarafından geliştirildi



Piezo Burun Cerrahisi’nin 1980’li yıllarda İtalyan cerrahlar tarafından geliştirildiğini belirten Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, ‘’Piezo Burun Cerrahisi, burun kemiklerini şekillendirmek üzere ultrasonik ses dalgalarının titreşim gücüyle çalışan ve sadece kemikleri hedefleyen bir teknolojidir. Biz cerrahlar, bilinenin aksine kemikleri kırmayız, bu teknoloji ile kemikleri kalemle yazı yazar hassasiyetiyle keser ve şekillendiririz” dedi.



Hedef sadece kemikler!



Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi tarafından üst ihtisas için davet alan ilk Türk hekimi unvanına da sahip olan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu konu ile ilgili merak edilen detayları açıklamaya devam ederken, ‘’Bu teknoloji, ameliyat sırasında sadece kemikleri hedefliyor. Diğer yumuşak dokulara, kıkırdaklara, deriye ve damarlara hasar vermediği için kanamaya da yol açmıyor’’ dedi.



Burun ameliyatını sağlığınıza verdiğiniz bir mola olarak görmeyin



Piezo Cerrahisi’nin ameliyat sırasında olduğu gibi, ameliyat sonrasında da hastalara büyük avantajlar sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Bu yöntem ile gerçekleştirilen ameliyatlar sonrasında, hastalarda morluk ve şişlik problemleri yok denebilecek kadar az yaşanıyor. Bu nedenle hastalar standart günlük yaşantılarına zaman kaybetmeden dönebiliyorlar. Burun ameliyatları insanların sağlığına mola verdikleri bir dönem olarak görülmemelidir. Biz hekimler, hastalarımıza ameliyat sonrasında karşılaşacakları süreci anlatırken, “neredeyse hiç yatakta kalmayın ve hemen günlük rutin yaşantınıza dönün” önerisinde bulunuyoruz. Zaten başarılı geçen bir burun ameliyatının 1. haftasında hastalarımız ameliyat öncesindeki günlük tempolarına geri dönmüş oluyorlar.Burun ameliyatı olmayı düşünen ve korku yaşayan hastalara tavsiyem, kaygılarının yersiz olmadığını bilmeleri, fakat burun ameliyatlarının gerekli tedbirler, özenli planlama ve güvenilir bir hekim ile yapıldığında iyi sonuçlar elde edilen ve yaşam konforunu farkedilir şekilde artıran ameliyatlar olduğunu benimsemeleridir.



Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu kimdir?

1979 Sakarya doğumlu olan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, Hacettepe Tıp Fakültesi’nde eğitim alarak, uzmanlığını KBB üzerine yaptı. 2012 yılı Ekim ayında Sakarya Üniversitesi Kulak Burun Boğaz hastalıkları Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olan Kayabaşoğlu, Ekim 2015‘de ise Doçent unvanını aldı. Aralık 2015’de akademik görevinden ayrılarak özel muayenehanesinde hastalarını kabul etmeye başlayan Kayabaşoğlu, inandığı Hekimlik Sanatı’nı uygulamak üzere çalışmaya başladı. Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, başarılı bir akademik kariyerin yanı sıra, Avrupa’da da önemli başarılar elde ederek adını ilklerin arasına yazdırdı. 2009 yılında Avrupa’da düzenlenen Avrupa KBB Board sınavında en yüksek puanı alan 3. Avrupalı KBB uzmanı olan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, 2009-2010 yılları arasında ise Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi’nin düzenlediği Yüz Plastik Cerrahisi Üst İhtisas Eğitimi’ni (Official Fellowship) almak üzere, onur bursu alarak Avrupa’ya davet edildi.



Yüz Plastik Cerrahisi Üst İhtisas Eğitimi’nialan İlk Türk hekimi olan Kayabaşoğlu, 2010 yılının Haziran ayında Amerika’nın Washington D.C. kentinde düzenlenen Board sınavında başarılı olarak “Uluslararası Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi” tarafından kendisine Yüz Plastik Cerrahi Uzmanı diploması verildi. Bu diplomayı alan üçüncü Türk hekimi olan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, Türkiye’de düzenlenen kongrelerde elde ettiği bir ikincilik, iki üçüncülük ödülü ile birlikte son dört yıldır Sapanca’da düzenlenen Burnun Estetik Buluşmaları kongrelerinin de düzenleyicisidir. Aynı zamanda 30’dan fazla Uluslararası, 20’den fazla ulusal bilimsel yayını olan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, 6 farklı cerrahi tekniğinide dünya tıp literatürüne kazandırmıştır.