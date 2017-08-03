Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezinde (METÜM) üç boyutlu yazıcılarla kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kullanılmak için “titanyum” malzemeden vücut parçası üretiliyor.

Gaziler ve güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için kurulan METÜM, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptığı anlaşma ile her türlü kaza sonrasında vücutta kaybedilen bölgenin aynısını üreterek, hastaların hayatını kolaylaştırıyor.

KAMUDAKİ TEK MERKEZ

METÜM’ün insanın kafatasında kopan bir parçanın ya da vücudundaki başka bir kemiğin âdeta yedek parçasını, üç boyutlu yazıcıyla üreten bir merkez olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “METÜM’de ateşli yaralanmalar, omurga eğrilikleri, kafatası, çene ve başka bir bölgede kopan kemiklerde kullanılmak üzere kişisel sertifikalı ürünler üretililyor. Doktor ameliyat öncesinde hangi bölgeye müdahale edeceğini ve ameliyatın boyutunu kolaylıkla tespit edebiliyor. Tomografi ile çekilmiş görüntüler üç boyutlu sisteme taşınıyor ve üç boyutlu yazıcıdan titanyum malzeme ile hazır hale getiriliyor. Proje, tasarım ve üretimi hepsi bir arada yapılan kamudaki tek merkez. Türkiye’deki bütün hastalara açık bir merkez” dedi.

TEDAVİYİ SGK ÖDÜYOR

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuyla yapılan anlaşma gereği üretilen malzemelerin geri ödeme kapsamına alındığını bildiren Erdöl “Şu anda METÜM’e müracaat eden başta gazilerimiz ve diğer hastalarımız herhangi bir ücret ödemeden devletin imkânları ile tedavi olabilmektedir” diye anlattı.