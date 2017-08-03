Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, güneşin yararlı etkilerinin yanı sıra zararlı etkileri de olduğunu belirterek, uzun süre güneş ışığına maruz kalmak cildin nem ve elastikiyetini kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Dr. Deniz Çetinkünar, güneşin cilt üzerinde oluşturduğu tahribatı önlemenin en doğru yolunun tedbir almak olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin her mevsim kullanılması gerekir. Cildimiz stres, beslenme gibi yaşam alışkanlıklarımızdan fazlasıyla etkileniyor. Bu nedenle yaşam tarzımızda yapacağımız küçük değişiklerle hem güneşin oluşturduğu hasarlar onarılabilir, hem de sağlıklı bir cilde kavuşabiliriz.”

Cildinizi nemli tutun



Dr. Çetinkünar, her gün cilde uygun bir nemlendirici sürmeyi ihmal etmemek gerektiğini belirterek, “Mümkünse güneş koruyucu özelliği olan nemlendiricinizi cildiniz hafif nemliyken uygulayın. Kuru bir cilt yapınız varsa, banyo sonrasında nemliyken vücut yağları uygulayabilirsiniz. Böylelikle cildinizin direncini artırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

En az 2 litre sıvı tüketin



Deniz Çetinkünar, sağlıklı bir cilt için günde 2-2,5 litre su içilmesini önererek, “Özellikle yaz aylarında terle atılan sıvının mutlaka yerine konması gerekiyor. Bununla birlikte kapalı ve klimalı ortamlarda su içme ihtiyacınızın azalmasının sizi yanıltmasına izin vermeyin. Suyun yerini hiçbir şey tutmasa da, mineral su, ayran ve bitki çaylarının tüketilmesi de yarar sağlıyor. Kahve-çayın cildiniz üzerinde olumsuz etki oluşturabileceğini unutmayın ve günde 2-3 fincandan fazla içmemeye çalışın” dedi.

Sigara ve alkolden uzak durun



Sigaranın küçük damarlarda dolaşımı bozarak cildin oksijen ve besin alımını engellediğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, “Bu şekilde cilde elastikiyetini veren kollajen ve elastinin yapısı bozuluyor ve cilt yaşlanıyor. Sigara hem kullanıcıları, hem de çevresindeki etkilediğinden, mümkün olduğu kadar içilen ortamlarda bulunmayın. Aşırı alkol tüketimi de cildin su kaybetmesine ve kuruyup kırışmasına neden olduğu için dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Stresle baş etmeyi öğrenin



Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, yoğun stresin en çok etkilediği organların başında cilt geldiğini ifade ederek, “Hatta birçok kişide sıkıntıların ilk belirtileri cilt yüzeyinde ortaya çıkıyor. Ürtiker gibi alerjik reaksiyonlar, cilt hassasiyeti, akne gibi sorunlar stresle yakın ilişkili. Sınırlarınızı çizin, önceliklerinizi belirleyin, gerisini hayatın doğal akışına bırakın. Böylece cildinizin strese bağlı kötü gidişinin önüne geçebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Çok uzun ve sıcak banyolardan kaçının



Dr. Çetinkünar, Nem dengesini korumak ve olası güneş hasarlarına karşı daha hızlı iyileşme sağlanabilmesi için, cildin doğal yağlarını kaybetmemesi gerektiğini vurgulayarak, uzun ve sıcak banyolardan kaçınıp, güçlü sabun ve deterjanlardan uzak durmak gerektiğini belirtti.

Bol bol vitamin alın



Dr. Deniz Çetinkünar, araştırmaların C vitamininden zengin, kötü yağ ve rafine şekerlerden fakir beslenmenin cildi gençleştirdiğini gösterdiğini söyleyerek, şunları ifade etti:

“Kolaylıkla ulaşabileceğiniz C vitamini kaynakları arasında limon, kivi, kuşburnu, brokoli ve maydanozu sayabiliriz. Somon balığında bulunan bir tür karotenoidin cilt elastikiyetine katkıda bulunuyor. Kollajen sentezini artıran A vitamini için, balık, yumurta, peynir, tereyağı gibi hayvansal ya da havuç, ıspanak, brokoli, mango ile kayısı gibi bitkisel kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan E vitamini güneş hasarını önlemede ve sonrasında onarım için cildi nemlendirip yumuşatmada çok etkin. Tam tahıllar, kabak, lahana, marul, zeytinyağı, fındık, ceviz, ton balığı, domates ve patateste bol miktarda bulunuyor. Özellikle günde bir avuç fındık günlük E vitamini ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor.”

