Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcak ortamda mikroorganizmaların kolayca çoğalarak gastroenterit adı verilen mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açtığını söyleyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, “Hastalık çoğunlukla hafif seyreder ve birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak kusma ve ishalin şiddetli olduğu vakalarda vücuttan su ve elektrolit kaybı olduğu için hastaneye başvurmak gerekebilir. Aşırı su kaybı hayatı tehdit eder” dedi. Doç. Dr. Yapalı yaz ishalinden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

BUZ KULLANMAYIN

Özellikle sular, yaz aylarında en önemli hastalık kaynağıdır. Musluk suyu ve denetimsiz içme sularından uzak durun. Güvenilir kaynaklardan da içseniz, buzların musluk suyundan hazırlanması, ayrıca buz makinelerinin günlük olarak temizlenmemesi hastalık riskini artırır.

EL YIKAMAYA 30 SANİYE

Enfeksiyonlardan korunmak için en önemli temizlik kuralı sık sık elleri yıkamaktır. Gıda maddelerine dokunmadan önce de ellerin yıkanması çok önemli. Eller en az 30 saniye bol sabunlu suyla, parmak araları dâhil ovularak yıkanmalıdır.

AÇIK BÜFEDEN UZAK DURUN

Açıkta satılan yiyecek ve içeceklerden, son kullanım tarihi geçmiş ürünlerden, pastörize olmayan süt ve süt ürünlerinden uzak durun. Gıdaları buzdolabı dışında uzun süre bekletmeyin. Çiğ sebze ve meyveleri bol ve temiz suyla yıkayın. Özellikle açık büfe servis yapan yerlerde açıkta uzun süre bekletilen soslu, mayonezli ve kremalı yiyecekler önemli enfeksiyon kaynağı olarak karşımıza çıkabilir.

TUVALETLER HASTALIK KAYNAĞI

Tuvaletlerin temiz olması, özellikle mide-bağırsak enfeksiyonu şikâyeti yaşayan kişilerin kullandıkları tuvaletlerin düzenli olarak temizlenmesine de özen gösterilmesi, ortak havlu kullanımından da kaçınılması gerekir. Ayrıca kirli havuz ve denizler de hastalık kaynağıdır.

KURU KAHVE YEMEK İŞE YARAMAZ

¥ Hastalık süresince vücudunuzun su, tuz ve mineral desteğini sağlayın.

¥ İshal düzelene kadar yağsız ve az posalı diyet yapın. Yağsız çorbalar, yağsız peynir, yoğurt, patates haşlaması, elma, şeftali, muz ve havuç gibi besinler tüketin.

¥ Bu dönemde kepek ekmekten, yağlı ve şekerli gıdalardan, baharatlardan, bol posalı sebze ve meyvelerden uzak durun.

¥ Halk arasında ishali azalttığı sanılan kuru kahve ve kuru çay tüketiminden kaçının! Çünkü kahve ve çay vücuttan sıvı kaybına sebep olur. Bol bol su için.

¥ Yapılan en önemli hatalardan biri de; hekime danışmadan ishal kesici ilaçların kullanılmasıdır. İshal kesici ilaçların bilinçsizce kullanılması, bağırsak hareketlerini yavaşlatarak sindirim sistemindeki zararlı mikroorganizmaların atılımını durduruyor ve bağırsak hastalığını daha da ağırlaştırabiliyor.