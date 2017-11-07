Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan 28 yaşındaki Sevda Yetkin, böbrek yetmezliği hastalığıyla dünyaya gelen ikinci çocuğu “Elif’e böbreğini vererek onu diyaliz makinesinden kurtardı. Bir buçuk sene boyunca diyalize giren 4 yaşındaki Elif, yeniden yaşıtlarıyla birlikte oynamaya başladı. Her diyaliz seansında kızıyla birlikte acı çektiğini söyleyen Yetkin, kendisinden alınan böbreğin kızı için umut olacağını öğrendiğinde çok sevindiğini dile getirerek “O kadar korkulacak bir şey yok. ‘Bir organımı kaybedeceğim, nasıl yaşarım?’ diye düşünmedim. Ameliyattan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Elif, iyileşiyor. Gayet güzel, başarılı bir ameliyat geçirdik. Elif, artık yaşıtları gibi koşuyor, oynuyor” dedi. Kendisinin de organlarını bağışladığını söyleyen Yetkin “Yakınlarının organları istendiğinde o insanların canı çok yanıyor biliyorum ama hastalığı çeken biliyor. Beyin ölümü gerçekleşen insanların yakınlarına sesleniyorum; ‘Organlarını bağışlar mısınız?’ sorusuna, lütfen ‘Evet’ deyin” diye konuştu.