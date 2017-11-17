Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Türkiye çapında 8 bin kişi üzerinde yapılan Akılcı İlaç Kullanımı Araştırması, Türk insanının ilacı doğru kullanmayı bilmediğini ortaya çıkardı. Abdi İbrahim İlaç firması 2012 yılında İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği ile birlikte bir kampanya başlattı. “Akılcı İlaç Kullanımı” kampanyasının sonuçlarını ölçmek için gerçekleştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre; toplumun yüzde 60’ı doktora danışmadan ilaç kullanıyor; her iki kişiden biri başkasına ilaç tavsiye ediyor.

BUZDOLABINDA SAKLIYORUZ

Araştırmanın diğer sonuçları şöyle: “Hastaların yüzde 68’i ilaçlarını belirtilen zamanda kullanmıyor, yüzde 80’i ise önceki tedavisinden kalan ilaçları kullandığını belirtiyor. Yüzde 60’ı ise son kullanma tarihine dikkat etmeden ilaç aldığını ifade ediyor. Halkın yüzde 46’sı ilacı buzdolabında, sakladığını söylüyor.”

BÖBREKLERİ VURUYOR

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık “Bilinçsiz kullanılan ilaçların başında 72 ile ağrı kesiciler gelirken, bunu soğuk algınlığı/grip ilaçları, mide ilaçları ve vitaminler takip ediyor. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı, direnç gelişimine, ağrı kesicilerin yanlış kullanımı ise böbrek ve karaciğer kaybına sebep olur. Bilinçsiz bitkisel ürün kullanımı da toplum sağlığını tehdit ediyor” dedi.

TÜRK BÖBREK VAKFINDAN SAĞLIK EDİTÖRÜMÜZE ÖDÜL

Türk Böbrek Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri”ne değer görülen kişi ve kurumlar belirlendi. Sağlık editörümüz Ziyneti Kocabıyık, Yazılı Basın Haber - Araştırma dalında, “Bağımlılık” başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.