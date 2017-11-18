Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde, başka şikâyetlerle doktora başvuran kişilerde tesadüfen yakalanan böbrek kitlelerinin ihmal edilmemesi gerektiği bildirildi.



BİYOPSİ ZARAR VERMEZ

Günümüzde çeşitli sebeplerle çok sayıda ultrason, MR, tomografi çekildiğini ve bu sırada böbrekte küçük kitlelerin tespit edildiğini söyleyen Üroonkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Güven Aslan, 4 cm’nin altındaki kitlelerin genellikle iyi huylu olduğunu belirterek “Bu kitlelerin üçte biri kanser değildir. Üçte biri derecesi düşük, kişiye zarar verme ihtimali az olan kanserlerdir. Üçte biri ise kanserdir. Boyutu ve özelliği ne olursa olsun önem verilmeyen küçük kitleler, zaman içinde şekil değiştirerek kansere dönüşebilir. Bu kitle fark edildiğinde mutlaka bir ürolog tarafından incelenmeli zararsız tümör sınıfında bile olsa takip edilmesi gerekir” dedi.

13. Üroonkoloji Kongresi’nde konuştuğumuz Prof. Dr. Aslan, kitlenin kanser olup olmadığını anlamak için görüntüleme metotları ile şeklinin ve yapısının incelendiğini ve biyopsi yapıldığını belirterek “Halk arasında tümöre dokunulmaz. Müdahale edilirse yayılır gibi yanlış bir inanç var. Biyopsi almakla kanser yayılmaz. Küçük boyuttaki böbrek kitlelerinde kanser teşhisini koyabilmek ya da kanser düşüncesini ekarte edebilmek için biyopsi yapmak çok önemlidir. Biyopsi ile kanser olmadığını öğrendiğimiz kitleyi belirli aralıklarla MR ya da tomografi çekerek takip ediyoruz” dedi.

Takip sırasında şeklinde ya da büyüme hızında değişik tespit edilen kitlelerin ve cerrahi metotla çıkarılması gerektiğini söyledi.

Böbrek koruyucu cerrahi

Önceki yıllarda kitle görüldüğünde, böbreğin tamamının alındığını söyleyen Prof. Dr. Güven Aslan “Günümüzde erken dönemde teşhis edilmiş vakalarda, koruyucu cerrahi ile tümörle birlikte bir miktar böbrek dokusu çıkarılarak, böbrek korunabiliyor” dedi.