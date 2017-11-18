Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

“Şehir hastanelerinde hasta garantisi değil, işlem ve hizmet var” diyen Kavuncu, “Yatak doluluk oranına göre yatmayan hasta sayısı ya da polikliniğe gelmeyen hasta kadar tamamlayıcı bir ödemenin yapılması mümkün değil. Yüzde 70 işlem hacmi garantisi verilenler görüntüleme, laboratuvar, fizik tedavi gibi tıbbi hizmetler ile çamaşır, sterilizasyon gibi destek hizmetleridir. Bu garanti sayısı da nihai ihale sözleşmesinin imzalandığı tarihte o hastanede gerçekleşen tetkik ve hizmet miktarının yüzde 70’i olarak belirleniyor. Bugün inşaatı devam eden Ankara Şehir Hastanelerinde yüzde 70 garantiye esas alınan sayı 2012’de o hastanelerde gerçekleşen sayı. O tarihten bu yana nüfusun artışını da dikkate alırsak günümüzde bu rakamın altında kalınması, devletin cebinden boşuna bir para çıkması söz konusu değildir” dedi.