Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk havaların prostatı tetiklediğini söyleyen Liv Hospital Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Muammer Kendirci prostat büyümesi olan erkeklerin, soğuktan mümkün olduğunca kaçınmaları gerektiğini belirterek “İdrarınızı çok fazla bekletmeyin, uygun ortam varsa çok fazla sıkışmayı beklemeden idrarınızı boşaltın. Çay, kahve gibi kafeinli içecekleri özellikle akşam saatlerinde sınırlayın” uyarısında bulundu.