Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü 2016 yılı rakamlarına göre 36.7 milyon kişi HIV virüsü ile yaşıyor. Yine 2016 yılında 1.8 milyon kişinin bu virüsü aldığı düşünülüyor. Sağlık Bakanlığı Aralık 2016 verilerine göre Türkiye’de 14.695 HIV/AIDS hastası bulunuyor. Ancak hastalığının farkında olmayan ya da sağlık sistemine başvurmayan kişilerin bunun birkaç katı olduğu düşünülüyor. Bu kişiler aldıkları yoldan hastalığı bulaştırmaya devam ediyorlar. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, HIV virüsü bulaşan bazı kişilerin 8-10 yıl hiç hastalık belirtisi vermediğini belirterek bu süreçte hastalığı bulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Sönmezoğlu, etkin tedavi ile yaşam süresinin uzamasının yanı sıra tedavisini aksatmayan hastanın HIV enfeksiyonu bulaştırma ihtimalinin yüzde 97 azaldığını kaydetti.