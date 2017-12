Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Her geçen gün artan estetik kaygılar, daha güzel ve genç görünme isteği... Daha çok kadınlarda öne çıksa da, kadın-erkek herkesin isteği bu. Hatta bunun için ‘atasözü’ hâline gelmiş olan ‘Kadına yaşı, erkeğe maaşı sorulmaz’ gibi bir deyimimiz bile var. 70 yaşını geçtiği hâlde bir genç kız enerjisi ve görünümüne sahip olan Ajda Pekkan, her kadının ‘gençlik’ konusunda hayran olduğu bir insan. Nasıl genç kaldığı, bu yaşına rağmen 2 saat sahnede hem dans edip hem şarkı söylemeyi nasıl başardığını herkes merak ediyor. Bir röportajında Ajda Pekkan “Konserlere hazırlanırken her gün 1 saat boyunca yürüme bandında bağıra bağıra şarkı söylüyorum” demişti. Sağlıklı beslenme, spor da en önemli unsurlar elbette... Tabii ki konumuz Ajda Pekkan değil; dünyada 4 milyara yaklaşan kadın nüfusunun büyük çoğunluğu aslında...



Evet, günümüzde artan hava kirliliği, güneşe maruz kalma miktarının artması, küresel ısınma, sigara, yanlış beslenme, yetersiz su tüketimi hormonal faktörler gibi birçok sebeple cilt daha hızlı yaşlanıyor. Ciltte yaşı gösteren bölgeler ise, göz çevresi, boyun ve eller... Göz çevresindeki kırışıklıkların artması, göz kapaklarındaki düşüklük, boyundaki çizgilerin sayısı, özellikle ellerdeki kahverengi lekeler yaşlanmanın en önemli göstergeleridir.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yaşlanma belirtilerine böyle dikkat çekiyor. Peki belirtileri en aza indirmek ve genç görünmek nasıl mümkün olacak?

Bunun için ilk adım öncelikle doğru beslenme, bol su tüketimi, cildi kirlenmeden kurtarmak, spor yapmak... Uzmanlarımızdan aldığımız diğer ipuçları da var...

İşte 10 kural

¥ Mümkün olduğunca, ağır makyajdan uzak durun, yüzünüzü temiz ve nemli tutun.

¥ Boyun ne kadar çok kırışırsa o kadar yaşlı görünürsünüz. Onun için cep telefonu ve tablete saatlerce bakmayın.

¥ Göz çevresi de yaşı en çok ortaya çıkaran bölge. Göz kapağı düşüklüğünü bir operasyonla giderebilirsiniz. Ama iyi araştırma şart.

¥ Meyvelerin her biri ayrı ‘güzellik’ içeriyor. Son dönemde sıkça tavsiye edilen meyve kabuğu muz: Yüzünüze her gün muz kabuğunun iç tarafını sürebilir, hatta bekletebilirsiniz.

¥ Estetik ameliyat değil ama estetik dokunuşlar mümkün. Yanakları kaldırmak, alındaki kırışıklıkları düzeltmek, son dönemde vitamin enjeksiyonuyla da yapılıyor.

¥ Yine boyun kırışıklığına karşı yastığınızı mümkün olduğu kadar alçak tutun.

¥ Cildinize peeling yaptırın ki cildiniz yenilensin, canlı görünümü korunsun.

¥ Dişler çok önemli. Eksik dişlerinizi tamamlayın, hatta beyazlatma işlemi yaptırın.

¥ Biraz sık boyama gerektirir ama; saçlarınızın rengini koyulaştırın.

¥ Özellikle ellerinizi nemlendiricisiz bırakmayın.

Bu hatalar diş düşmanı

Dişlerinizden eminseniz rahatlıkla gülümseyebilir, hatta kahkaha atabilirsiniz... Ağız ve diş sağlığı için özen gösterseniz de birçok şeyi yanlış biliyor olabilirsiniz. Diş Sağlığı ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, dişe zarar veren uyglumaları ve sağlıklı diş için gerekenleri şöyle anlattı:

¥ Sabah ve akşam dişleri fırçalarken, diş ipi kullanmak ve gargara ile ağız-diş temizliği yapmak önemli. Diş ipi, dolmuş diş araları için en önemli temizleyicidir, ağızdan plağı atar.

¥ Dişlerinizle şişe kapağı, ambalaj açmayın, kabuklu yemiş kırmayın.

¥ Diş fırçasının ömrü ortalama 3 aydır. 3 ay sonra mutlaka değiştirilmeli. Eski fırça hem temizlemez hem bakteri biriktirip zararlı hale gelir.

¥ Asitli gıda tüketmemeye özen gösterin. Kalsiyum, karbonhidrat gibi vitaminlere eksik etmeyin.