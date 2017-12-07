Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Her 4 çocuktan 1’inin obez olduğu belirtilen araştırmada, ailelerin çocuklarının kilolu olduğunu kabullenmediği ortaya çıktı. Ailelerin yüzde 68,6’sı çocuğunun normal ağırlıkta olduğunu düşünürken; yüzde 24’ü çocuğunun çok zayıf, yüzde 0,6’sı ise çocuğunu şişman olarak görüyor. Yaklaşık 11 bin 700 öğrenci ile yapılan araştırmada ailelere çocuklarının kilosu ile ilgili sorular soruldu. Araştırmada çocukların yüzde 25’i kilolu çıksa da ailelerin çocuklarının kilolu olduğunu kabullenmediği belirtildi. Araştırmayı değerlendiren uzmanlar, anneler arasındaki okuryazarlık oranının son derece düşük olduğuna dikkat çekerek, okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesinin çocukların sağlıklı beslenmesinde olumlu etki edeceğini vurguladılar. Gelir düzeyinin sağlıklı beslenmede önemli bir faktör olduğu ve gelir düzenin yükseltilmesinin de çocukların beslenmesini olumlu yönde etkileyeceğine dikkat çekildi.