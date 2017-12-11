Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hâlbuki açısı değişse, bulutların ardında kalsa da güneş hep var. Bu nedenle güneşin zararlı etkilerinden korunmak için mutlaka güneş kremi kullanmamız tavsiye ediliyor. Egesante Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, İHA’ya yaptığı açıklamada kış aylarında ve hatta kar yağdığında mutlaka güneş kremi kullanılmasını tavsiye ediyor. Sadece yüz ve eller de değil kışın olumsuz etkilenen. Kapalı ayakkabı giyilmesi ayaklarda mantar hastalığını artırıyor. Gençlerin büyük bölümü yüzlerindeki aknelerle kış aylarında tanışıyor ve cilt hastalıkları yine sonbahar ve kış aylarında artıyor. Bu sebeple bütün bedeni havalandırmak, cildi koruyucularla sarmak gerekiyor. Cildi nemlendirmek için süt, salatalık gibi doğal ürünlerden de faydalanabilirsiniz.