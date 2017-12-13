Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beslenme şeklinin ruhsal durumu doğrudan etkilediğini ve besinlerin beyin fonksiyonları üzerinde oluşturduğu etkilere değinen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, hindi eti, çikolata, bal, fındık, muz, yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdaların mutluluk hissi verdiğini söyledi.

BAHARATLARIN DA RAHATLATICI ETKİSİ VAR

Birtakım gıdaları fizyolojik etkileriyle birlikte ruhsal durum ile de bağlantılı olarak ele almak gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Gıda İşleme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Bazı yiyeceklerin enerji verici ve rahatlatıcı bir etkisi bulunuyor. Örneğin, hindi eti, çikolata, bal, fındık, muz, incir, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler ve meyveler gibi gıdalar mutluluk hissi verebilecek olan gıdalar olarak biliniyor. Ayrıca tarçın, kekik, nane, kimyon, zencefil, rezene gibi baharatların ise rahatlatıcı etkisi olduğundan dolaylı olarak mutluluk oluşturacak bir potansiyeli bulunuyor. Bu gıdaların vücuda alındıktan sonra etki ettikleri hormonlar vasıtasıyla mutluluk hissi verdiği biliniyor” dedi.

“KAKAO ORANI YÜKSEK OLAN ÇİKOLATALARI TERCİH EDİN”

Gıdaların vücutta hangi yollardan geçerek mutluluk hissi oluşturduğunu da anlatan Uzel, “Örneğin çikolata, içerisinde bulundurduğu tryptofan ve phenylethylamin sayesinde uyarıcı bir etkiye sahip. Tüketildikten sonra bu bileşenler sayesinde beyin aktive olur, sonrasında vücut endorfin ve serotonin adı verilen mutluluk hormonlarını normalden daha çok salgılar. Bu hormonlar mutluluk hissi uyandıran hormonlar olduğundan kişi kendini ruhen daha iyi hisseder. Açlık durumunda bu hormonların seviyesi de azalacağından kişi kendini tokken olduğundan daha mutsuz hisseder. Bu yüzden tatlı ihtiyacı duyar. Bir miktar çikolata tüketildiğinde endorfin ve serotonin salgılanması tekrar düzene girerek kişinin kendini tekrar mutlu hissetmesi sağlanır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus yağ içeriği çok olan çikolatalar yerine kakao oranı daha yüksek olan çikolatanın tüketilmesi, tüketilen çikolata miktarının anormal düzeyde olmamasıdır” diye konuştu.

MERCİMEKTE DE MUTLULUK HORMONU VAR

Çikolatanın verdiği benzer hissin, mercimek, nohut, bezelye, fındık, ceviz gibi karbonhidrat içeren diğer besinler tarafından da sağlanabileceğini belirten Ruhan Aşkın Uzel, “Aynı zamanda, muz, incir gibi meyvelerde serotonin üretimini tetikleyecek olan triptofan aminoasidi bulunmaktadır. Bu etki, yeşil yapraklı sebze grubundan brokoli, ıspanak gibi sebzelerde ve patateste de görülebilmektedir. Bu noktada, bağırsak sisteminin önemi vurgulanmalıdır. Çünkü bağırsak sisteminin düzgün çalışması da kişilerin mutluluk durumunu olumlu yönde tetiklemektedir. Bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesinde yeşil yapraklı sebzelerin ve meyve grubunun önemi kaçınılmazdır. Ayrıca balık türlerinden somon, sardalye, ton balığı içerdiği omega yağ asitleri sayesinde beyin fonksiyonları üzerine olumlu etki gösterirken, depresif modun da önlenmesinde katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.