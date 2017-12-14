Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak Türkiye’de otizm hastalığı iyi bilinmiyor. GFK Türkiye’nin Tohum Otizm Vakfı için gerçekleştirdiği “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi” başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre araştırmaya katılanların yarısı otizmin ne olduğunu biliyor ancak yüzde 82’si belirtilerini bilmiyor. Otizm de erken teşhis ve doğru tedavi yöntemi ile çocukların hayata kazandırılabileceğini söyleyen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer “Bilimsel araştırmalar, erken teşhis edilen ve yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor. Bu yüzden hastalığın belirtilerini bilmek çok önemli” dedi. Otizmin başlıca belirtileri arasında başkalarıyla göz teması kurmamak, gözlerin bir yere takılıp kalması, ismi söylendiğinde bakmamak, sözleri tekrarlamak, parmağıyla ile istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor.