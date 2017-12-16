Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Türkiye’deki genel reçete kullanımı günde 1 milyon 500 bin ile 1 milyon 600 bin arasında değişiyor. Hem sahte reçetenin önüne geçmek, hem kâğıt israfını azaltmak hem de eczacıların mağduriyetlerini gidermek için hayata geçirilen e- reçete yazılma oranı Türkiye genelinde bu yıl yüzde 84’e yükseldi. Bu uygulamayı en yoğun kullananlar aile hekimleri ve özel hastaneler oldu. Aile hekimliklerinin elektronik ortamda yazdıkları reçetelerin oranı yüzde 97 iken; özel hastanelerin yüzde 90. Özel hastanelerin oranının düşük olmasının nedeninin acillerden yazılan manuel kâğıt reçeteler olduğu belirtildi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Ecz. Nurten Saydan elektronik imzalı e-reçete sistemine geçildikten sonra, eczanelerde reçeteyi sisteme işlerken harcanılan zamanı, vatandaşlara ilaç danışmanlığı hizmeti olarak değerlendirdiklerini belirtti.