Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Böbrek taşlarının en çok 30’lu yaşlarda ortaya çıktığını anlatan Yard. Doç. Dr. Kafkaslı “Böbrek taşının en bilinen belirtisi, ‘renal kolik’ dediğimiz sancı tipidir. Ağrı aniden başlar ve dayanılamayacak kadar çok şiddetlidir. Ağrıları ilk hissettiğiniz yer genelde böbreklerin bulunduğu bel bölgesidir. Ağrılar buradan kasık bölgesine de inebilir. Şiddetli ağrıya bulantı, kusma ve terleme eşlik eder. Bu safhada idrardan bir miktar kan gelebilir” diye açıkladı. Erkeklerde kadınlara kıyasla 2-3 kat daha fazla görüldüğünü belirten Yard. Doç. Dr. Kafkaslı, “Taş oluşumunu engellemek için günde en az 2.5 litre idrar çıkaracak şekilde su içilmelidir” dedi.