Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günde 50-100 adet saç teli dökülmesinin normal kabul edilebileceğini ancak dökülen tel sayısının bu rakamı geçmesi durumunda bir uzmana görünmek gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Necla Eryılmaz, “Temiz saçı hafif çekmekle ele 4-5 adetten daha fazla saç teli geliyorsa, alın ve tepe bölgelerinde fark edilen belirgin seyrelmeler başlamışsa alarm zilleri çalıyor demektir” dedi. Dr. Eryılmaz saç dökülmesinin sebeplerini şöyle sıraladı:

Aşırı stres

Ateşli enfeksiyon hastalıkları

Demir eksikliği

Bazı sistemik hastalıklar

Ağır diyetler

Gebelik

Ağır ameliyatlar

Saçları aşırı şampuanlamak, sık boyamak ve sık sık ısı işlemlerine tabi tutmak.