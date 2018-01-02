Günde 50-100 adet saç teli dökülmesinin normal kabul edilebileceğini ancak dökülen tel sayısının bu rakamı geçmesi durumunda bir uzmana görünmek gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Necla Eryılmaz, “Temiz saçı hafif çekmekle ele 4-5 adetten daha fazla saç teli geliyorsa, alın ve tepe bölgelerinde fark edilen belirgin seyrelmeler başlamışsa alarm zilleri çalıyor demektir” dedi. Dr. Eryılmaz saç dökülmesinin sebeplerini şöyle sıraladı:
Aşırı stres
Ateşli enfeksiyon hastalıkları
Demir eksikliği
Bazı sistemik hastalıklar
Ağır diyetler
Gebelik
Ağır ameliyatlar
Saçları aşırı şampuanlamak, sık boyamak ve sık sık ısı işlemlerine tabi tutmak.
Dökülüyorsa sebebi var
02.01.2018 - 06:56 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir günde dökülen saç tel sayısının 50-100'ü geçmesi durumunda bir uzmana başvurulması gerekiyor.
Günde 50-100 adet saç teli dökülmesinin normal kabul edilebileceğini ancak dökülen tel sayısının bu rakamı geçmesi durumunda bir uzmana görünmek gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Necla Eryılmaz, “Temiz saçı hafif çekmekle ele 4-5 adetten daha fazla saç teli geliyorsa, alın ve tepe bölgelerinde fark edilen belirgin seyrelmeler başlamışsa alarm zilleri çalıyor demektir” dedi. Dr. Eryılmaz saç dökülmesinin sebeplerini şöyle sıraladı:
Etiketler : saç dökülmesi,
532723 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/532723.aspx
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