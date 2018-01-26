Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kargı, çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı üzerinde aile faktörünün etkisinin fazla olduğunu söyledi. Uzman Doktor Nurettin Kargı, tırnak yeme rahatsızlığının tedavisinin zor olduğunu kaydederek, "Bu daha çok çocuk yaşlarda ortaya çıkar. Dirençli bir rahatsızlıktır ve tedavisi zordur. Daha çok stres, kaygı, endişe, aile yapısı, aile içerisindeki gerginlik, anne baba davranışları, çevre etkisi, çocuğun yetiştirilme tarzı bu davranış bozukluğunda etkili olabilmektedir. Bu etkenlerin içerisinde en etkili olanı ailenin içerisindeki gerginlik, stres, çocuğu çok fazla denetleme diyebiliriz. Bu bozukluk tabi genetik olarak da oluşabilir" dedi.

"BASKI YAPILAN ÇOCUK DAHA ÇOK TIRNAK YER"

Kargı, ailenin çocuk üzerinde baskı kurarak bu davranış bozukluğunu engellemek istemesinin daha fazla tekrarlamaya sebep olacağını belirterek, "Ailenin burada yapmış olduğu yanlışlardan biri, ‘tırnağını yeme, saçınla oynama’ gibi çocuk üzerinde baskı kurmasıdır. Üzerinde baskı olan çocuk bu davranışı daha fazla tekrarlamaya başlar. Tedavisinin psikoterapik yaklaşımlarla yapılması uygundur. Tırnak yiyen çocuğun sorunları, problemleri nedir? Onlar araştırılır ve konuşulur. Özgüven geliştirici tedavi yaklaşımları uygulanır. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreçtir. Tedavisinde altta yatan nedenleri ortaya koyarak, çocuğun üzerine fazla gitmeden yani ‘yapma, etme’ gibi çocuğu daha çok tedirgin edici davranışlardan uzak durup, çocuğu rahatlatıcı davranışlar ortaya koymak daha sağlıklı bir yöntem olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kargı, tırnak yeme hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu belirtti.