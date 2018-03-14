Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın tane ile ilaç satışına “Olabilir, bu da israfı önler” açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan “Ambalaj ilacın güvenliği açısından en önemli unsurlardan biri. Taneyle ilaç verilirse hasta ambalajdaki bilgilerden yoksun kalacaktır, son kullanma tarihi geçip geçmediğini bilinmeyecektir. Şekil ve renk bakımından birbirlerine benzemesi sonucu ilaçların karıştırılması mümkün. ABD’de her yıl 7 bin kişi bu sebeple hayatını kaybediyor. İlacın ambalajının bozulması ilaç üreticisinin hukuki sorumluluğunu kaldıracağından, doğacak tehlikeli sonuçlarda üretici firma sorumlu tutulamayacak. Eczaneden verilecek hiçbir bilgi prospektüsünün yerini alamayacaktır” dedi. Uygulamanın sahtecilere yarayacağını belirten Saydan, şöyle devam etti: İlacın orijinal ambalajında satılmaması, sahte veya kaçak ilaçların piyasaya sürülmesini kolaylaştıracak. Çocuklar için de tehlikeli bir durum. Ayrıca ambalaj için yapılan masraf yüzde 4,1’dir. Bu oran da hastalara yüzde 2,5 olarak yansıyor. Hâlbuki eczaneden taneyle verilecek ilaç için de bir ambalajlama gerekeceğinden bundan çok daha fazla bir bedelin eczaneye ödenmesi gerekecek.