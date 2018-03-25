Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaliteli proteine sahip olan yumurtanın çok çeşitli besleyici öğeyi bünyesinde bulundurduğunu söyledi.

Bu değerli besinin enerji içeriğinin sadece 70 kalori olduğunu vurgulayan Tayar, buna karşın yoğun bir besleyici gücünün bulunduğuna dikkati çekti.

Çocuktan yaşlılara kadar sağlıklı beslenmede, diyette mutlaka bulunması gereken yumurtanın, içerdiği "kolin" maddesiyle beyin açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Tayar, "Yumurta akı ile sarısı değerli proteinle birlikte, C vitamini hariç birçok vitamin ve bir dizi mineral içerir. Sadece 140 kalori içeren iki adet lezzetli yumurta, günlük 2000 kalorilik bir diyet baz alınarak yapılan hesaplamada, günlük ihtiyacın 7,5'i kadar yağ, yüzde 8'i kadar doymuş yağ içerir. Göz sağlığının korunmasında önemli olan bu besin, ileri yaşlarda oluşabilecek görme bozuklukları ve katarakt riskini azaltır." dedi.

Tayar, yumurtanın çocuklar için 6. aydan itibaren önemli bir demir kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bu özelliğiyle büyüme ve gelişmede önemli rol oynar. Kanser, kalp damar hastalıkları ve osteoporozdan korunmada, sindirim sağlığının devamlılığında da yumurta büyük önem taşır. Yumurta besin içeriği açısından anne sütünden sonra ikinci sırada yer almaktadır." diye konuştu.

"En kolay ulaşılabilir protein kaynağı"

İzmir Demokrasi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan İrkin ise yumurta içinde bulunan vitamin, mineral ve proteinlerin bebeğin anne karnındayken bile gerekli besinleri almasını sağladığını belirtti.

Hayvansal proteinin en kolay ulaşılabilir ve en ekonomik kaynaklarından biri olan yumurtanın biyoyararlılığı en yüksek, en iyi sindirilebilen, kalitesi yüksek proteinler içerdiğini dile getien İrkin, şunları kaydetti:

"Yumurtada proteinler dışında bulunan en değerli besin elementleri, vitamin E ve D, omega 3 esansiyel yağ asitleri, B2, B6, B12 vitaminleri, çinko, demir, bakır, folat ve ksantofil bulunur. Yumurta ksantofilleri (lutein ve zeaksantin) vücutta en yararlanılabilir formlarda bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla yumurta ksantofillerinin, gözde sarı nokta hastalığı, katarakt ve bazı kanser türlerinin engellenmesinde önemli düzeylerde etkileri olduğu görülmüştür."

Beyin gelişimindeki en önemli madde "kolin"

İnsanın bir günlük kolin ihtiyacının 3'te birini yumurtanın sarısından sağlayabildiğini ifade eden İrkin, aynı zamanda bebeklerin beyin gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Yumurtanın anne karnındaki bebeklikten, çocukluk dönemine kadar tüketiminin önemini vurgulayan İrkin, şöyle devam etti:

"Kolin, anne karnındaki bebek ve yeni doğanların beyin gelişimini etkileyen en önemli bileşiklerden biridir. Vücuda yetersiz kolin alımının beyin gelişimini negatif etkilediği ve bazı sorunlara yol açtığı tespit edilmiştir. Çocukluk döneminde 6 ay boyunca her gün 1 yumurta tüketilmesi ve öğünlerde şekerli tatlandırılmış gıdalara yer verilmemesi durumunda çocukların boy uzunluk artışlarının daha fazla olduğu ve sağlıklı bir vücut yapısına sahip oldukları gözlenmiştir. Yumurta tüketilmesinde en çok dikkat edilmesi gereken küçük çocuklar, hamile bayanlar ve yaşlıların mikrobiyal riskler düşünülerek iyi pişirilmiş yumurta tüketmeleridir."

"Hem ucuz hem sağlıklı"

Balıkesir Ticaret Borsası ve Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula da sağlıklı beslenme açısından büyük önem taşıyan yumurtanın proteine ulaşma açısından ucuz bir yol olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün çalışan bir kişi 4 yumurta kırsa, yanında yarım ekmek akşama kadar hiç acıkmadan kalır. 4 yumurta ve yarım ekmek, yağı ve tüpüyle 3 lira yapar. Bir tas çorbanın 5 lira olduğu ortamda yumurtayla beslenme hem ucuz hem sağlıklı. En ucuz protein kaynağı diyoruz. 4 yumurta hem çok doyurucu hem protein kaynağı hem sağlıklı."