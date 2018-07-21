Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Sağlık, hayvanları korumak ve ekolojik sebeplerden dolayı sadece bitkisel besinleri tüketmek, giderek ülkemizde de popüler hâle gelmeye başladı. Bu kişiler vegan ya da vejetaryen olarak adlandırılıyorlar. Kısa dönem uygulanabilecek bir diyetten çok bir yaşam tarzını ve kültürünü ifade eden vejetaryenlik, hayvansal kaynaklı gıdaların sınırlı miktarda veya hiç tüketilmediği, bunların yerine bitkisel kaynaklı besinlerin tüketildiği bir beslenme şekli. Veganlık ise sadece bitkisel yiyecekleri tüketen kişiler için yapılan bir tanımlama. Peki vejetaryenliğin sağlığımız üzerindeki etkileri neler? Beslenme Uzmanı Gizem Gök, vejetaryen beslenmenin olumlu, olumsuz etkilerini ve vegan beslenenlerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı:

OLUMLU ETKİLER

¥ Lif açısından zengin bir diyet olduğundan sindirim sistemi sağlığını iyi etkiler.

¥ Antioksidan yönünden zengindir.

¥ Sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme düzeni olduğu için bazı vitamin ve minerallerin alımı yüksektir.

¥ Doymuş yağ ve kolesterol alımı olmadığı için kalp sağlığını korur.

¥ Böbrek ve safra taşı oluşma riski daha azdır.

¥ Kilo vermeye yardımcı olur.

¥ Bazı kanser türlerine karşı koruyucudur.

¥ İnsülin direncini azaltır.

OLUMSUZ ETKİLER

¥ B12 eksikliğine bağlı olarak; anemi, büyüme geriliği, depresyon ve hafıza problemleri yaşanabilir.

¥ Yetersiz protein alımına bağlı olarak aminoasitlerde eksiklik görülebilir ve kas kayıpları yaşanabilir.

¥ Tahıl grubu besinlerde, baklagillerde ve diğer bitkisel ürünlerde yüksek oranda bulunan fitik asit; kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko emilimini engelleyebilir.

¥ Uzun vadede bu minerallerin düşmesine bağlı olarak kas kemik ağrıları, kansızlık gözlenebilir.

¥ Yapılan son çalışmalar, bu tip beslenenlerde alerjilerin de 2 kat daha fazla görüldüğünü ortaya çıkardı.