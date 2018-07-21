ALTI AYLIK BEBEK DİREKT GÜNEŞ ALMASIN
Altı aydan küçük bebeklerin uzun süreli direkt güneş maruziyetinden korunması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Zindancı “Altı aydan sonra ise yüksek koruma faktörlü ürünlerle korunmaları gerekmektedir. Çocuklar güneş koruyucu seçerken fiziksel bariyer oluşturan ürünler tercih edilmelidir” diye konuştu.
KORUYUCU SEÇERKEN DİKKAT!
Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlkin Zindancı, güneş koruyucusu seçiminin de önemli olduğunu belirterek “Hem UVA hem de UVB’ye karşı koruma sağlayan ürünler seçilmelidir. Güneş koruyucuların güneş koruma faktörünün (SPF)15’in altında olmamasına dikkat edilmelidir. Yaz ayları için en az 30 koruma faktörlü kremler kullanılmalıdır. Açık tenli kişilerde güneş hassasiyeti daha fazla olduğundan daha yüksek koruma faktörlü kremleri tercih etmelidirler” dedi.
Nazik cildini güneşten koruyun
Çocukluk çağında oluşan güneş yanığının kişinin deri kanseri geliştirme ihtimalini iki kattan fazla artırdığını söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dermatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İlkin Zindancı “Çocukların güneşten korunması, ileri yaşlarda gelişebilecek deri kanserlerinin önlenmesi açısından çok önemlidir” dedi.
ALTI AYLIK BEBEK DİREKT GÜNEŞ ALMASIN
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