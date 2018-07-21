Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALTI AYLIK BEBEK DİREKT GÜNEŞ ALMASIN

Altı aydan küçük bebeklerin uzun süreli direkt güneş maruziyetinden korunması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Zindancı “Altı aydan sonra ise yüksek koruma faktörlü ürünlerle korunmaları gerekmektedir. Çocuklar güneş koruyucu seçerken fiziksel bariyer oluşturan ürünler tercih edilmelidir” diye konuştu.



KORUYUCU SEÇERKEN DİKKAT!

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlkin Zindancı, güneş koruyucusu seçiminin de önemli olduğunu belirterek “Hem UVA hem de UVB’ye karşı koruma sağlayan ürünler seçilmelidir. Güneş koruyucuların güneş koruma faktörünün (SPF)15’in altında olmamasına dikkat edilmelidir. Yaz ayları için en az 30 koruma faktörlü kremler kullanılmalıdır. Açık tenli kişilerde güneş hassasiyeti daha fazla olduğundan daha yüksek koruma faktörlü kremleri tercih etmelidirler” dedi.