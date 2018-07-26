Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü tıp dergisi JAMA’nın Nöroloji sayısında yayınlanan ve 32 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada retina sinir lif tabakasını optik tomografi kullanarak ölçen (OCT) metodunun demans gelişme riski yüksek olan kişilerin belirlenmesine yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı. Test genellikle gözün arkasındaki dokuya bakarak, göz hastalığının erken belirtilerini tespit etmek için yapılıyor. Uzmanlar, retinadaki bozulmanın beyindeki kan damarlarında meydana gelen değişiklikleri yansıtabileceğini ve bunun da hastalığın gelişiminde rol oynayabileceğini söylüyorlar. Alzheimer Research UK'den Dr Laura Phipps, daha ince retinalı vakalarda bilişsel gerileme ihtimalinin da artmış bir demans riskine dönüştüğünü gösterebileceğini söyledi.