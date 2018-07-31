Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu durumun özellikle östrojen reseptörü pozitif ve triple negatif meme kanseri alt tipleri için geçerli olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Bilecik “Bunun yanında obez meme kanseri olan kadınlarda hastalığın normal kilolu meme kanseri olan kadınlara göre daha kötü seyirli olduğu bulunmuştur. Obez kadınlarda hastalığın normal kilolu kadınlara göre tekrarlama veya hastalığa bağlı ölüm riskinin yüzde 30 daha fazla olduğu gösterilmiştir” dedi.



TEDAVİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Obezitenin meme kanseri olan hastaların tedavi sürecinde de birçok olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Bilecik “Mesela meme kanseri sebebiyle ameliyat edilen hastalarda yara yeri problemleri daha fazla görülmekte, yine aynı şekilde gerek kemoterapi gerekse de radyoterapi alması gereken hastalarda obeziteye bağlı, hayatı tehdit eden olumsuz durumlar ortaya çıkabilmektedir” diye konuştu.