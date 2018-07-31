Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

GEN-KÖK Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, 'Erciyes Doku ve Kordon Kanı Bankası Projesi' kapsamında 1 milyon gen kapasitesi ile kurulacak 'Biyo bankalama' sistemi ile Türkiye'nin genetik hafızasını oluşturacaklarını söyledi. Prof. Dr. Özkul, Türkiye'nin yıllardır çok yüksek oranda sığınmacı kabul ettiğini ve bu durum sonrası ülkedeki 'Gen havuzunun' değiştiğini ifade etti.

Kalkınma Bakanlığı ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle 15 milyon TL’ye kurulacak olan proje sonrası 1 milyon insanın DNA, RNA ve proteinden oluşan gen verisi depolanacak. Gen merkezi sayesinde, bilim insanları her türlü hastalığın araştırmasını yapabilecek. Türkiye'nin yıllardır çok yüksek oranda sığınmacı kabul ettiğini ve bu durum sonrası ülkedeki 'Gen havuzunun' değiştiğini de belirten Prof. Dr. Özkul "Genlerin gelecekte neler getirebileceği, hangi hastalıklara yatkınlık ya da davetiye çıkarabileceklerini, hangilerine dirençli olabileceğini evvelden öngörmeniz gerekiyor. Bu biyo bankalama sistemi bunları da ortaya çıkaracaktır” dedi.