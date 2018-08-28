Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Monitörle göz arasındaki mesafe yaklaşık 50-65 cm olmalıdır.

Klima, rüzgâr gibi boyuna doğrudan hava akımlarına mâni olunmalıdır. Özellikle soğuk havalarda boynu koruyucu kıyafetler tercih edilmeli, terledikten sonra boyun mutlaka korunmalıdır.

Uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya özen gösterin. Yarım saatte bir pozisyon değiştirip, saat başı 5-10 dakika mola verin. Bu sürede boyun ve ofis egzersizleri yapın.

Sık telefon görüşmesi yapılıyorsa, kulaklık biçimindeki telefon ahizeleri tercih edilmelidir.

Kullanılan yastık, boyun boşluğunu desteklemeli. Çok yüksek veya alçak yastık kullanmamaya dikkat edilmelidir. Özel ortopedik boyun yastığı kullanmak kişinin seçimine kalmış bir şey. Eğer fayda gördüğüne inanılıyorsa kullanılabilir. Yolculuklarda boynu destekleyen özel yastıklar kullanmaya da özen gösterilmelidir. Boyun bölgesine yönelik verilmiş egzersizler her gün düzenli olarak yapılmalıdır.