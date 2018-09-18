Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Okul giden çocuğa mümkünse spor ayakkabısı giydirilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Muğrabi, “Okula giden çocuğun minimum 2 tane ayakkabısı olması gerekiyor. Aynı ayakkabıyı üst üste giymek, havasızlığa, ayakkabının içinde bakteri ve mantar enfeksiyonların oluşmasına yol açar. Çocuklar uzun saatlerini aynı ayakkabıyla geçirdiklerinde ayak şiştiği için ayakkabı şeklini kaybeder. Şekli bozulan ayakkabı ile beraber ayağın içinde durmasını destekleyen nokta da bozulur. Bu da çeşitli ayak problemlerine yol açar” dedi.