Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerin ve ailelerin bu konuya dikkat etmesi ve gençlerin diş kontrollerini muhakkak yaptırmaları gerektiğini söyleyen Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, “Bazı gençlerde bu dişlerin çıkış süreci sancılıdır. Bazıları ise fark etmeden diş çıkarırlar. Özellikle bu kişilerde yeni çıkan dişlerin çürüyerek daha önemli sağlık problemlerine yol açmaması için çenenin arka bölümlerinin düzenli olarak fırçalanması gerekir. Sabah ve akşam fırçalamak yetmez. Öğlenleri de dişler fırçalanmalıdır” dedi.



SONBAHARDA KANAMALAR ARTIYOR

Sonbaharla birlikte metabolizmanın değişmesinin ağız ve diş sağlığını da olumsuz etkilediğini söyleyen Dr. Nihat Tanfer, “Özellikle diş etleri kanamaya daha müsait hâle geliyor. Yazın daha sağlıklı beslenen çocuklar, okulların da açılmasıyla kantin ve benzeri yerlerden, asitli içecekleri ve şekerli atıştırmalıkları birbirlerinden özenerek daha sık tüketiyorlar. Bundan dolayı diş çürüklerinde artış, iyi fırçalanmadığı zaman diş etlerinde kanama oluyor. Öte yandan ağız kokuları, diş sıkmalar ve buna bağlı olarak çene problemleri okulların açılmasıyla beraber daha sık görülmeye başlıyor” dedi.